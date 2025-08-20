Врач Чернышова назвала лень возможным симптомом рака

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила « Москве 24 », что постоянная лень может быть не просто недостатком мотивации, а сигналом о проблемах со здоровьем.

По словам медика, выраженная слабость и отсутствие желания что-либо делать зачастую свидетельствуют об анемии, дефиците витамина D или нарушении функции щитовидной железы. Кроме того, лень может быть ранним симптомом проблем с печенью или даже онкологического заболевания.

«Не стоит спешить называть себя лентяем — надо пойти на прием к терапевту, сдать анализы крови и мочи, проверить функцию щитовидной железы, печени и разобраться с дефицитами», — призвала врач.

Если физические причины не подтвердятся, Чернышова рекомендовала обратиться к психологу или психиатру, так как дело может быть в наличии депрессивного состояния.