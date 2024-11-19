Врач Чернышова: избыток витамина A может привести к ухудшению зрения и трещинам на коже

Терапевт Надежда Чернышова посоветовала принимать витамины только после консультации со специалистом. Самостоятельное назначение может навредить организму, передала «Вечерняя Москва».

Врач заявила, что необходимо проявлять особую осторожность при употреблении жирорастворимого витамина A. Из-за его свойства накапливаться в организме возможна передозировка.

«Она проявляется в виде сухости и трещин кожи, снижении прочности костей, повышении внутричерепного давления, головных болях и ухудшении зрения», — пояснила медик.

По ее словам, не стоит принимать без рекомендации доктора и железо. Его дефицит всегда протекает в разных формах, добавила «Свободная пресса».