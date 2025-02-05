Коллаген — это белок, необходимый для сохранения упругости кожи и здоровья суставов. Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова назвала один из лучших природных источников данного вещества, передала «Вечерняя Москва».

Речь идет о холодце. По словам врача, на 100 граммов продукта в среднем приходится три грамма коллагена.

«При приготовлении этого блюда используются, в частности, свиные ноги, мозговые кости, в которых много связок и хрящиков, а значит, и в готовом продукте содержится много хрящевой ткани», — отметила медик.

Кроме аминокислот, организму необходимы дополнительные вещества для их эффективного усвоения: медь, селен, железо и витамины. Все эти элементы присутствуют в холодце, заявила Чернышова.