Врач Чернышова: частые перерывы и качественный сон помогут пережить шестидневную трудовую неделю

Шестидневная рабочая неделя продлится в России с 28 октября по 2 ноября. Как пережить данный период с комфортом, рассказала терапевт Надежда Чернышова в беседе с « Москвой 24 ».

Врач посоветовала заняться сложными трудовыми делами в начале недели, ведь в это время усталость и напряжение еще не успели накопиться. Кроме того, рекомендуется разбить задачи на более простые.

«Стоит постараться не переутомляться, не браться за сложные трудозатратные домашние дела. Поменьше встреч, поездок. Нужно себя беречь и вовремя ложиться спать», — добавила медик.

По ее словам, желательно отдыхать по пять минут в конце каждого рабочего часа. В такие перерывы необходимо пройтись, сделать простую зарядку и переключить зрение.