Врач Чернышева посоветовала россиянам замачивать зелень, купленную на рынке

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева в разговоре с радио «Говорит Москва» объяснила, почему всю зелень, купленную на рынке, перед употреблением необходимо замачивать в воде.

Как пояснила медик, замачивание позволяет избавить продукт от песка и паразитов.

«Сначала просто от песка, а потом в воду добавлять и трясти, получается своеобразный шампунь, и оставить. Тогда яйца, которые прилипли к зелени, они отлипают», — сказала врач.

Для очищения продукта также можно использовать биологический детергент, добавила Чернышева.