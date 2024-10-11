Врач Черненко: магнитные бури опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мощная магнитная буря, накрывшая Землю, продлится до 12 октября. Для кого данный период представляет опасность, рассказала терапевт Елена Черненко в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

По ее словам, в группе риска находятся пациенты, имеющие проблемы с сердцем и сосудами. Речь идет о таких диагнозах, как гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца и различная аритмия.

Врач также предупредила, что зачастую нетипично себя чувствуют люди с высоким или низким давлением. Минимизировать негативное влияние помогут зарядка и соблюдение водного баланса.