Врач Черненко: магнитные бури опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Мощная магнитная буря, накрывшая Землю, продлится до 12 октября. Для кого данный период представляет опасность, рассказала терапевт Елена Черненко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По ее словам, в группе риска находятся пациенты, имеющие проблемы с сердцем и сосудами. Речь идет о таких диагнозах, как гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца и различная аритмия.
Врач также предупредила, что зачастую нетипично себя чувствуют люди с высоким или низким давлением. Минимизировать негативное влияние помогут зарядка и соблюдение водного баланса.
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