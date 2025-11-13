Врач Черкасова предложила использовать светобудильник для легкого пробуждения в темное время года

С наступлением холодов миллионы россиян сталкиваются с проблемой раннего подъема в темноте. Уменьшение продолжительности светового дня усложняет переход от сна к бодрствованию. Однако есть способы облегчить пробуждение, сообщила сомнолог и психолог София Черкасова в беседе с Общественной Службой Новостей .

Перспективным направлением она назвала полноценный ночной отдых.

«Если мы легли поздно, а вставать рано, то что есть солнце на улице, что нет солнца на улице — все равно проснуться и прийти в себя будет достаточно тяжело», — напомнила врач.

Она также предложила использовать светобудильник. Это устройство за полчаса до звукового сигнала постепенно увеличивает освещение в спальне, из-за чего мозг получает сигнал о наступлении рассвета.