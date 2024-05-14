Врач Черемушкин: питание сильно влияет на риск развития рака | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 11:58 Врач Черемушкин: питание сильно влияет на риск развития рака

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Качество питания напрямую связано с риском развития различных онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с ОТР.

По словам специалиста, для здоровья опасны консервированные, переработанные, ультрапастеризованные продукты. Такая еда меняет характер микроэлементного состава и нарушает проницаемость сосудов, образовывая холестериновые бляшки.

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При этом врач отметил, что современному человеку вряд ли удастся полностью убрать вредные продукты из рациона. Очень важно следить за тем, чтобы подобная еда не входила в постоянную систему питания.