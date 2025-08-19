Врач Черемушкин назвал возраст и генетическую предрасположенность главными рисками рака груди

Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Life.ru рассказал, что возраст и генетическая предрасположенность напрямую связаны с риском возникновения рака молочной железы — одного из самых распространенных видов онкологии у женщин. При наличии генетических мутаций вероятность заболевания может достигать 100 %.

Рак Педжета, поражающий кожу соска и ареолы, иногда принимают за кожное заболевание или экзему. Однако врач-маммолог может быстро поставить диагноз с помощью биопсии и назначить своевременное лечение. Кровянистые выделения из соска могут свидетельствовать о проблемах в протоках.

По словам врача-онколога Черемушкина, для уточнения состояния проводят дуктографию — специальное исследование с контрастом для визуализации протоков.

Женщины из группы риска нуждаются в особом внимании специалистов, отметил медик. В некоторых случаях врачи рекомендуют удалить ткани органов с повышенным риском развития опухоли еще до начала заболевания, чтобы предотвратить появление серьезных последствий.

Рак молочной железы у мужчин встречается редко и обычно у пожилых людей или у тех, кто занимается спортом или принимает препараты, влияющие на гормональный статус.