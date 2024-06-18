Врач Черемушкин назвал глупостью информацию о смертельной опасности ополаскивателей для рта

Ученые выявили связь между использованием ополаскивателей для рта и увеличением риска развития рака. Эта информация является глупостью, сообщил кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, легальные фармацевтические компании не станут добавлять в свою продукцию опасные для здоровья вещества. Ополаскиватели для рта сами по себе безвредны.

Некурящим людям без хронических заболеваний при использовании этих средств можно опасаться разве что индивидуальной аллергической реакции, отметил Черемушкин.