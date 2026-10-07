Врач Черемисина объяснила, как отличить грипп от других ОРВИ

Грипп обычно начинается резко, а другие ОРВИ развиваются постепенно. Об этом сообщила терапевт, кардиолог Анна Черемисина, пишет mk.ru .

При гриппе состояние ухудшается резко: утром человек может чувствовать себя нормально, а через несколько часов появляются высокая температура, озноб, ломота в теле и сухой кашель. Другие ОРВИ развиваются постепенно. Точный диагноз по симптомам поставить нельзя, нужны тесты, добавил KP.RU.

Обратиться к врачу стоит, если температура держится более трех дней, состояние ухудшается или появляются одышка и боль в груди. Срочная помощь нужна при судорогах или затрудненном дыхании.

Ранее Минздрав предупреждал о новых штаммах гриппа, к которым у населения нет иммунитета.