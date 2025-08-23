Врач Чехонина рассказала о положительном влиянии пальмового масла на уровень холестерина

Пальмовое масло часто включают в состав сладостей, но его влияние на здоровье до сих пор вызывает споры. Кандидат медицинских наук и диетолог Юлия Чехонина рассказала о популярных заблуждениях насчет этого продукта, передала « Вечерняя Москва ».

По словам эксперта, растительные жиры необходимы для сбалансированного рациона, а пальмовое масло содержит полезные жирные кислоты и витамин Е. Эти нутриенты поддерживают нормальный уровень холестерина и защищают сосуды.

Врач также развеяла миф о негативном влиянии продукта на сердце. Риск соответствующих заболеваний связан с избыточным потреблением насыщенных жиров животного происхождения и трансжиров, а пальмовое масло их не содержит.