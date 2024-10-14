Врач Чехонина посоветовала пить отвары ромашки и мяты для расслабления нервной системы

Отвары из ромашки, мяты и липы помогают расслабить нервную систему. Также полезно употреблять шиповник — он является отличным источником витамина С и эффективен при первых симптомах простуды. Рекомендуется сократить потребление чая и кофе. Такие советы дала в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Одним из советов в период апатии является уменьшение количества крепкого чая и кофе. Лучше всего эти напитки разбавлять молоком, чтобы не перегружать нервную систему.

Важно помнить о таких традиционных отварах шиповника, ромашки, мяты и липы, которые с одной стороны обладают тонизирующим эффектом, а с другой — могут помочь успокоиться и снять эмоциональное напряжение.

Говоря о шиповнике, стоит отметить, что он лидер по содержанию витамина С. Все эти напитки в горячем виде прекрасно согревают и поднимают настроение, добавила врач.