Врач Чехонина посоветовала пить минералку для эффективного утоления жажды в жару

В знойные дни особенно важно правильно выбирать напитки, которые помогут избежать обезвоживания и сохранят здоровье. Врач-терапевт, диетолог и старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Юлия Чехонина поделилась с KP.RU своими рекомендациями по выбору напитков в жаркую погоду.

«Летом, с жарой и активностью, мы теряем не только влагу, но и важные минералы. Минералка помогает восполнить этот баланс, защищая от спазмов икроножных мышц», — отметила специалист.

Диетолог также порекомендовала обратить внимание на домашний лимонад с мятой и базиликом, кисломолочные напитки, например, кефир и айран, а также натуральные фруктовые компоты. Эти напитки способствуют поддержанию водного баланса и утоляют жажду, однако необходимо помнить о возможных индивидуальных противопоказаниях.

При этом врач посоветовала воздерживаться от употребления кофе в жару, так как он может усилить жажду. Напиток обладает мочегонным действием, что способствует дополнительной потере жидкости.