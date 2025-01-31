Врач Чехоева: пищевой дневник поможет избежать переедания

Гастроэнтеролог Натия Чехоева рассказала, как справиться с перееданием. Такая проблема часто возникает во время праздников, а также при стрессе или скуке, сообщили «Известия».
По словам врача, постоянное эмоциональное напряжение нередко приводит к заеданию переживаний. Однако вкусная еда лишь временно приносит облегчение. Чтобы этого избежать, медик посоветовала придерживаться режима питания, который поможет развить более осознанное отношение к питанию и уменьшить количество спонтанных перекусов.
Еще одним эффективным способом контроля над питанием Чехоева назвала ведение пищевого дневника. Он позволяет реально оценить количество съеденного, его калорийность и баланс питательных веществ в рационе, добавил сайт KP.RU.
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