Врач Чехоева: пищевой дневник поможет избежать переедания

Гастроэнтеролог Натия Чехоева рассказала, как справиться с перееданием. Такая проблема часто возникает во время праздников, а также при стрессе или скуке, сообщили « Известия ».

По словам врача, постоянное эмоциональное напряжение нередко приводит к заеданию переживаний. Однако вкусная еда лишь временно приносит облегчение. Чтобы этого избежать, медик посоветовала придерживаться режима питания, который поможет развить более осознанное отношение к питанию и уменьшить количество спонтанных перекусов.

Еще одним эффективным способом контроля над питанием Чехоева назвала ведение пищевого дневника. Он позволяет реально оценить количество съеденного, его калорийность и баланс питательных веществ в рационе, добавил сайт KP.RU.