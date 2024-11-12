Врач Чебанова: голод считается самой частой причиной плача ребенка в первые недели жизни

Врач по медицинской профилактике Елена Чебанова в разговоре с «Пенза-пресс» назвала виды детского плача. По словам специалиста, чаще всего младенец плачет по причине голода.

Голодный плач начинается тихо и монотонно, по мере усиления чувства голода плач нарастает. Пока младенец не получит требуемую еду, он будет продолжать кричать, рассказала медик. У ребенка постарше к плачу добавляются причмокивания и другие признаки.

Плач по причине физиологических процессов возникает, когда малыш чувствует боль в животе. Обычно она связана с незрелостью ферментных систем желудочно-кишечного тракта и формированием кишечной микрофлоры.

Также бывают сонный плач, плач от одиночества и скуки и суетливый плач, когда ребенку по какой-то причине некомфортно, добавила Чебанова.