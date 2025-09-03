Врач Чайковская рекомендовала чаще есть осенью грибы, авокадо и семена чиа

Осенью организм нуждается в поддержке из-за сокращения светового дня и перепадов температур. Кардиолог и реабилитолог Мария Чайковская поделилась советами по укреплению здоровья, передала « Вечерняя Москва ».

По словам врача, для поддержания иммунитета нужны различные витамины и микроэлементы. Так, витамины группы B принимают активное участие в обмене веществ, обеспечивают нормальную работу нервной системы и отвечают за синтез крови. К источникам относятся молоко, яйца, зелень, мясные и рыбные блюда, арахис, грибы, авокадо и цитрусы.

Кроме того, медик посоветовала обратить внимание на омега-3 жирные кислоты. Элемент незаменим для сердечно-сосудистой системы, мозга и иммунных функций организма. Он содержится в таких продуктах, как лосось, тунец, скумбрия, сардина, семена чиа, грецкий орех и конопляное масло.

Как пояснила специалист, немаловажную роль играет витамин C, который имеет мощные антиоксидантные свойства. Им богаты апельсины, лимоны, мандарины, киви, ягоды шиповника, квашеная капуста и красный сладкий перец.