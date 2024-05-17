Врач Быстрова посоветовала провести санацию полости рта до наступления беременности | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 12:33 Врач Быстрова посоветовала провести санацию полости рта до наступления беременности

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Особенности строения эмали, состав слюны и склонность к заболеваниям десен могут передаваться по наследству от родителей. Стоматолог-терапевт Ольга Быстрова перечислила способы минимизации рисков, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовала провести санацию полости рта до наступления беременности. Данную процедуру стоит пройти не только будущей маме, но и всем родственникам, которые будут иметь тесный контакт с ребенком.

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Врач также рекомендовала поддерживать грудное вскармливание. Такая форма питания способствует правильному развитию челюстно-лицевого аппарата, пояснила Быстрова.