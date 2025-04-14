Врач Бузунов рассказал, что осознанные сны могут быть опасны

Осознанные сновидения, в которых человек понимает, что спит, могут привести к серьезным проблемам. Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал «Газете.Ru», что чрезмерная практика таких снов может сделать реальность менее важной для человека, чем сон.
По словам Бузунова, сны обычно короткие — около 20% от общего времени приходится на фазу быстрого сна. Он отметил, что не встречал информации о негативном влиянии осознанных сновидений на другие стадии сна. Однако иногда у людей может возникнуть замещение реальности сном. Это происходит, когда человек начинает интересоваться своими снами больше, чем реальной жизнью. Для него сны становятся более значимыми.
Рубио и Келлог посоветовали Трампу занять жесткую позицию по отношению к России
Трое подростков на камеру жестоко избили девочку в Рязанской области
В Липецке прохожий и медики спасли юбиляра, 40 минут висевшего над ямой
Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян во второй половине апреля
В Красноярском крае нашли двух дезертиров из зоны СВО
Лавров рассказал, в чем он не согласен с президентом Казахстана Токаевым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте