Врач Бузунов рассказал, что осознанные сны могут быть опасны

Осознанные сновидения, в которых человек понимает, что спит, могут привести к серьезным проблемам. Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал «Газете.Ru» , что чрезмерная практика таких снов может сделать реальность менее важной для человека, чем сон.

По словам Бузунова, сны обычно короткие — около 20% от общего времени приходится на фазу быстрого сна. Он отметил, что не встречал информации о негативном влиянии осознанных сновидений на другие стадии сна. Однако иногда у людей может возникнуть замещение реальности сном. Это происходит, когда человек начинает интересоваться своими снами больше, чем реальной жизнью. Для него сны становятся более значимыми.