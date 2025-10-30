Врач Бузунов предупредил о риске хронической раздражительности из-за сна с питомцем

Сомнолог Роман Бузунов в беседе с « Абзацем » предупредил о негативных последствиях сна с домашними животными.

По словам врача, ночной отдых с питомцем может приводить к хронической раздражительности, снижению концентрации и отсутствию энергии в течение дня. Как пояснил медик, из-за активности кошек в сумерки и цикличных пробуждений собак по ночам хозяева тоже начинают фрагментарно бодрствовать.

«В результате сон человека становится более поверхностным, увеличивается количество микропробуждений, снижается доля глубокого сна», — отметил эксперт.

Он порекомендовал размещать питомцев на отдельной лежанке в спальне, чтобы они не мешали хозяину спать.