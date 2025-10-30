Врач Бузунов посоветовал не беспокоиться из-за проекта с зеркалами в космосе

В апреле 2026 года на орбите Земли развернут гигантское зеркало, которое обещает превратить ночь в день. Проект уже получил финансирование от Пентагона. Свое мнение высказал сомнолог и профессор Роман Бузунов, сообщил сайт KP.RU .

По его словам, освещение, создаваемое зеркальными конструкциями, не нанесет вреда организму.

«В Москве летом светает уже в половине второго. Что мы делаем? Просто затемняем комнату шторами», — отметил эксперт.

Чтобы оценить реальный уровень освещения, нужен эксперимент, добавил врач. Если показатели окажутся ниже отметки в 10 люксов, то беспокоиться не стоит: летний полдень обеспечивает интенсивность в сотни тысяч люксов, а полная луна — всего около 0,3 люкса.