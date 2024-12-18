Врач Бутенко призвала не смешивать алкоголь со сладкой газировкой

Алкогольные напитки нередко соседствуют со сладкой газировкой за праздничным столом, однако такая смесь значительно увеличивает риски интоксикации. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Бутенко в интервью изданию «Газета.ru» .

По словам медика, сладкие напитки повышают и без того высокую калорийность алкоголя, что может привести к ожирению и сахарному диабету второго типа. Кроме того, газировка ускоряет процесс алкогольного опьянения, значительно повышая вероятность быстрого отравления, написал сайт kp.ru.

Наиболее опасной считается смесь алкоголя с газированными энергетическими напитками. А сладкое игристое спиртное очень часто формирует алкогольную зависимость за более короткий срок, заключила медик.