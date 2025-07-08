Врач Бушталлер посоветовал изменить подход к целям, чтобы преодолеть эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание может проявляться через потерю интереса к работе, раздражительность и постоянную усталость. Врач-психотерапевт и лектор Общества «Знание» Илья Бушталлер поделился с «ФедералПресс» рекомендациями, которые помогают пациентам восстановить стабильность и энергию.

«Выгорание — это не просто усталость. Это сигнал, что ресурсы на исходе и нужно менять подход. Важно начать не с больших решений, а с малого — с заботы о себе», — отметил Бушталлер.

Вот несколько советов от специалиста:

Сократите количество задач. Оставьте только самое необходимое. Это поможет вашей психике «перезагрузиться».

Измените подход к достижению целей. Вместо того чтобы делать все через усилие и давление, попробуйте разбить день на интервалы, сократить время общения и делать паузы.

Перестаньте все контролировать. Признайте свою усталость, чтобы не довести себя до истощения.

Восстановите связь со своими желаниями. Начните с простых вещей: почувствуйте, хочется ли вам сейчас спать, есть, говорить или молчать.

Пересмотрите свои внутренние установки. Часто выгорание подпитывается убеждениями вроде «отдых — это слабость». Замените их на более гибкие.

Бушталлер подчеркивает, что эмоциональное выгорание — это не слабость, а естественная реакция на длительное напряжение. Поддержка, внимательное отношение к себе и системный подход позволяют вернуть силы и интерес к жизни.