Врач Бурнацкая: увеличение лимфоузлов указывает на борьбу организма с болезнью

Увеличение лимфоузлов указывает на активную борьбу организма с каким-либо заболеванием. Состояние может быть вызвано различными факторами — от обычных инфекций до артрита, сообщила терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО .

По ее словам, в некоторых случаях увеличенные лимфоузлы — симптом системной красной волчанки или ревматоидного артрита.

«Чаще всего лимфоузлы увеличиваются из-за инфекций. Это могут быть как вирусные, так и бактериальные заболевания», — пояснила врач.

Она также отметила, что патология способна сигнализировать о развитии онкологических недугов или даже о наличии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Особенное внимание стоит уделять дополнительным признакам, таким как потеря веса, повышенная температура и ночная потливость, добавил сайт KP.RU.