Врач Бурнацкая: стресс и недостаток сна «убивают» иммунитет осенью

Терапевт Светлана Бурнацкая перечислила факторы, которые «убивают» иммунитет в осенний период. В список попал чрезмерный стресс, сообщило РИАМО .

По словам врача, снижает способность организма бороться с инфекциями и недостаток сна. Кроме того, негативное влияние оказывает малоподвижный образ жизни, приводящий к ухудшению циркуляции крови.

Медик обратила внимание на важность качества пищи. Большое количество сахара и обработанных продуктов в рационе ослабляют иммунный ответ, добавила газета «Петербургский дневник».