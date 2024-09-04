Врач Бурнацкая: стресс и недостаток сна «убивают» иммунитет осенью
Терапевт Светлана Бурнацкая перечислила факторы, которые «убивают» иммунитет в осенний период. В список попал чрезмерный стресс, сообщило РИАМО.
По словам врача, снижает способность организма бороться с инфекциями и недостаток сна. Кроме того, негативное влияние оказывает малоподвижный образ жизни, приводящий к ухудшению циркуляции крови.
Медик обратила внимание на важность качества пищи. Большое количество сахара и обработанных продуктов в рационе ослабляют иммунный ответ, добавила газета «Петербургский дневник».
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