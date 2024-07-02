Врач Бурнацкая сообщила, что резкая смена температур летом может спровоцировать заболевание

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая в разговоре с изданием РИАМО призвала россиян не злоупотреблять слишком холодными напитками в жару, а также не находиться долгое время на жаре.

Как пояснила медик, резкая смена температур способствуют развитию заболеваний. Перепад температур не должен превышать семи градусов, написал «Петербургский дневник».

В заключение Бурнацкая отметила, что кондиционеры в квартирах и в офисах не должны быть направлены на рабочие столы.

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