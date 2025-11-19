Врач Бурнацкая рассказала, что принцип действия утяжеленных одеял заключается в эффекте глубокого давления

Утяжеленные одеяла, которые стали популярны как средство для улучшения сна, могут нести в себе определенные риски. Врач-терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая предостерегла от их использования без учета индивидуальных особенностей организма. Об этом написали «Известия» .

Специалист пояснила, что принцип действия утяжеленных одеял заключается в эффекте глубокого давления. Оно способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за спокойствие и сон. Это может помочь людям с легкими формами тревожности, стрессом или нарушениями засыпания.

Тем не менее такие одеяла имеют серьезные противопоказания. Они не рекомендуются детям до трех лет из-за риска синдрома внезапной детской смерти. Также они могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечной недостаточностью, нарушениями кровообращения и беременных женщин.

Пожилым людям с остеопорозом или мышечной слабостью следует проявлять особую осторожность. У них может возникнуть сложность с самостоятельным снятием тяжелого одеяла.

Врач подчеркнула, что перед использованием утяжеленного одеяла необходимо проконсультироваться со специалистом, особенно при наличии хронических заболеваний. Если после использования возникнут одышка, головная боль или повышенная утомляемость, от его применения следует отказаться.