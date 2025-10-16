Врач Бурнацкая рассказала, что чаи с имбирем, корицей и гвоздикой помогут согреться осенью

Осенью многие люди начинают использовать горячий алкоголь, чтобы согреться, однако это может негативно сказаться на иммунитете. Терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО поделилась безопасными способами согреться в холодное время года.

По словам врача, алкоголь вызывает кратковременное расширение сосудов и ощущение тепла, но также снижает активность Т-лимфоцитов, которые играют важную роль в борьбе с вирусами.

«Алкоголь также стимулирует воспалительные процессы, что повышает риск осложнений при контакте с вирусами. Даже небольшие дозы могут ослабить иммунный ответ, особенно если употреблять напитки регулярно или сочетать их с малым количеством сна, стрессом и переохлаждением», — цитирует эксперта газета «Петербургский дневник».

Вместо алкоголя можно пить травяные чаи с имбирем, корицей, гвоздикой или кардамоном, горячие яблочные напитки с пряностями, теплое молоко с куркумой или медом.

При выборе способа согрева важно учитывать индивидуальные факторы, такие как возраст, хронические заболевания, стресс и физическая активность. Разумная стратегия — заранее планировать употребление напитков, использовать безалкогольные альтернативы и заботиться о сне, рационе и физической активности, подчеркнула Бурнацкая.