Врач Бурнацкая призвала гипертоников снизить физическую активность в жару

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая поделилась с изданием «Газета.Ru» советами для снижения нагрузки на сосуды и сердце в жаркую погоду, особенно при гипертонии.

В зной организм работает на износ: учащается сердцебиение и дыхание, потеря жидкости ведет к сгущению крови, что увеличивает риск тромбозов и инфарктов. Врач рекомендует не прекращать прием лекарств, даже если давление стабилизировалось. Важно пить больше воды, исключив кофе, алкоголь и сладкие напитки. Основную часть жидкости следует употреблять до 17:00, чтобы избежать отеков, написал сайт KP.RU.

Также необходимо снизить физическую активность, носить легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки. Следует скорректировать питание, отдавая предпочтение овощам, рыбе и легким блюдам.