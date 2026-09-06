Врач Бурнацкая предупредила об опасности ранней отмены лекарств

Самостоятельная отмена препаратов после улучшения самочувствия может вернуть симптомы и осложнить лечение. Решение об изменении курса должен принимать врач, сообщает « Газета.ru ».

Врач-терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая пояснила, что улучшение состояния не всегда означает полное выздоровление. Если прекратить лечение раньше срока, болезнь может вернуться или перейти в более тяжелую форму.

Особенно важно соблюдать схему при инфекциях. Ранняя отмена антибиотиков позволяет части бактерий выжить и снизить чувствительность к препарату. Врач подчеркнула, что привыкание организма к лекарству и устойчивость инфекции к терапии — разные механизмы.

Резко прекращать прием нельзя при лечении гормональными, некоторыми неврологическими и сердечно-сосудистыми препаратами, пишет «Ридус».

При сомнениях нужно обсудить терапию со специалистом. Немедленно обратиться за помощью следует при отеке лица или горла, затрудненном дыхании, распространенной сыпи, нарушении сознания, сильной боли или других тяжелых побочных эффектах.