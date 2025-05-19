Врач Бурнацкая предупредила о способности пыли переносить вирусы и бактерии

Пыль — серьезный загрязнитель воздуха, угрожающий здоровью. Она включает в себя пылевых клещей, бактерии, вирусы, споры плесени, пыльцу растений и химические частицы из различных источников. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО.
По ее словам, пыль может спровоцировать развитие различных заболеваний. Среди них — аллергический ринит, астма, конъюнктивит. Кроме того, мелкие частицы порой вызывают раздражение дыхательных путей, кашель и затрудненное дыхание.
Врач предупредила о способности пыли переносить вирусы и бактерии, что особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом. Длительное воздействие пыли с химическими веществами или тяжелыми металлами может увеличить риск развития хронических заболеваний, включая рак и патологии сердца.
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