Врач Бурнацкая предупредила о способности пыли переносить вирусы и бактерии

Пыль — серьезный загрязнитель воздуха, угрожающий здоровью. Она включает в себя пылевых клещей, бактерии, вирусы, споры плесени, пыльцу растений и химические частицы из различных источников. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО .

По ее словам, пыль может спровоцировать развитие различных заболеваний. Среди них — аллергический ринит, астма, конъюнктивит. Кроме того, мелкие частицы порой вызывают раздражение дыхательных путей, кашель и затрудненное дыхание.

Врач предупредила о способности пыли переносить вирусы и бактерии, что особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом. Длительное воздействие пыли с химическими веществами или тяжелыми металлами может увеличить риск развития хронических заболеваний, включая рак и патологии сердца.