Некоторые люди сталкиваются с повышением артериального давления во время работы. Причина заключается в постоянном психологическом напряжении. Об этом рассказала терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО .

По ее словам, «офисная» гипертензия может быть проявлением стрессиндуцированной гипертензии. При данной проблеме важно исключить факторы риска, добавил «ФедералПресс».

Врач посоветовала отказаться от вредных привычек, наладить питание и пройти медицинское обследование. Кроме того, стоит обратить внимание на йогу и методы психологической саморегуляции.