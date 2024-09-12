Некоторые люди сталкиваются с повышением артериального давления во время работы. Причина заключается в постоянном психологическом напряжении. Об этом рассказала терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО.
По ее словам, «офисная» гипертензия может быть проявлением стрессиндуцированной гипертензии. При данной проблеме важно исключить факторы риска, добавил «ФедералПресс».
Врач посоветовала отказаться от вредных привычек, наладить питание и пройти медицинское обследование. Кроме того, стоит обратить внимание на йогу и методы психологической саморегуляции.
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