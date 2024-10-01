Врач Бурнацкая посоветовала ложиться спать в темной и прохладной комнате, чтобы сон был крепче

С наступлением осени и сокращением светового дня многие люди сталкиваются с проблемами сна из-за уменьшения солнечного света, влияющего на уровень мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Врач Светлана Бурнацкая дала Life несколько советов для адаптации.
Чтобы улучшить качество сна, важно создать комфортные условия: поддерживать прохладную температуру в спальне и защититься от яркого света с помощью плотных штор или маски для глаз.
Также следует придерживаться стабильного графика — ложиться и вставать в одно время. Исключение использования гаджетов перед сном поможет предотвратить нарушение выработки мелатонина из-за голубого света.
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