Врач Бурнацкая посоветовала ложиться спать в темной и прохладной комнате, чтобы сон был крепче

С наступлением осени и сокращением светового дня многие люди сталкиваются с проблемами сна из-за уменьшения солнечного света, влияющего на уровень мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Врач Светлана Бурнацкая дала Life несколько советов для адаптации.

Чтобы улучшить качество сна, важно создать комфортные условия: поддерживать прохладную температуру в спальне и защититься от яркого света с помощью плотных штор или маски для глаз.

Также следует придерживаться стабильного графика — ложиться и вставать в одно время. Исключение использования гаджетов перед сном поможет предотвратить нарушение выработки мелатонина из-за голубого света.