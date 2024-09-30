Врач Бурнацкая: осенняя аптечка должна включать жаропонижающие препараты и спазмолитики

Терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, как грамотно составить осеннюю домашнюю аптечку. Важно всегда держать дома антисептики, например зеленку и хлоргексидин, отметила эксперт в беседе с Life .

Медик также посоветовала заранее приобрести обезболивающие и жаропонижающие препараты. Хорошие варианты — парацетамол, ибупрофен, аспирин.

Кроме того, при подготовке аптечки необходимо купить спазмолитики и средства от диареи. Не стоит забывать и о возможных ситуациях с травмированием. На такой случай подойдет спрей с лидокаином в составе, отметила врач.