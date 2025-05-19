Врач Бурнацкая назвала сухость во рту и слабость признаками обезвоживания

Лето ассоциируется с теплом и солнцем, но вместе с тем оно приносит и потенциальные угрозы для здоровья, одной из которых является обезвоживание. Подробнее рассказала терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО .

Как пояснила медик, в жару организм теряет воду гораздо быстрее обычного, и люди часто не замечают этого процесса до тех пор, пока не начинают испытывать дефицит жидкости.

«Сухость во рту, слабость, головокружение — первые тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать», — предупредила эксперт.

По ее словам, в дальнейшем обезвоживание провоцирует головные боли, запоры, раздражительность, снижение аппетита и редкое мочеиспускание. Тяжелая форма может привести к нарушению координации, судорогам, обморокам и даже угрозе для жизни.

Врач подчеркнула, что сладкие газированные напитки и алкоголь усугубляют проблему, способствуя еще большему выведению жидкости. При тяжелом обезвоживании требуется срочная медицинская помощь, включая капельницы для восстановления водно-солевого баланса.