Врач Бурнацкая: иногда кашель сообщает о сердечной недостаточности

Кашель не является заболеванием, он лишь сигнализирует о проблеме в организме. Зачастую он сопровождает воспалительные процессы, например, инфекции верхних дыхательных путей, простуду или аллергию, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Иногда кашель может сигнализировать о более серьезных заболеваниях, таких как бронхиальная астма, сердечная недостаточность или патология сосудов.

Кашель представляет собой защитный рефлекс организма, выражающийся в быстрых и резких выдохах, направленных на очищение дыхательных путей. Он указывает на проблемы с легкими, бронхами или дыхательной системой. Кашель может быть сухим (непродуктивным) или влажным (продуктивным), что зависит от стадии заболевания и характера воспаления.

Основными причинами кашля являются аллергия, инфекционные заболевания (такие как грипп или простуда), проблемы с кровообращением в легких и заболевания сердечно-сосудистой системы. Также кашель может возникать вследствие воздействия внешних раздражителей, таких как сигаретный дым или химические вещества. Важно понимать, что кашель является следствием основной проблемы, поэтому крайне важно выявить его причину.