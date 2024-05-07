Врач Бурнацкая: хронический кашель может указывать на болезни сердца | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 13:27 Врач Бурнацкая: хронический кашель может указывать на болезни сердца

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Хронический кашель, который продолжается более восьми недель, может сигнализировать о возникновении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также такой кашель вызывают бронхиальная астма, гастроэзофагеальный рефлюкс, инфильтрация дыхательных путей при раке легкого и аневризма аорты. Кроме того, следствием подобного симптома могут стать повышенная тревожность, бессонница, головная боль.

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При хроническом кашле Бурнацкая посоветовала не откладывать визит к врачу, сообщил сайт kp.ru.