Врач Бурякова предупредила о содержании опасных химикатов в ранних арбузах

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова посоветовала воздержаться от употребления арбузов не в сезон, сообщил сайт «ТСН24».

По словам врача, плоды, появляющиеся на полках магазинов раньше времени, могут содержать нитраты. Эти химикаты опасны для здоровья.

Токсичные вещества, отметила эксперт, способны превращаться в канцерогенные соединения. Они провоцируют развитие онкологических заболеваний, добавил RT.

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