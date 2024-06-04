Врач Бурякова предупредила о содержании опасных химикатов в ранних арбузах
Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова посоветовала воздержаться от употребления арбузов не в сезон, сообщил сайт «ТСН24».
По словам врача, плоды, появляющиеся на полках магазинов раньше времени, могут содержать нитраты. Эти химикаты опасны для здоровья.
Токсичные вещества, отметила эксперт, способны превращаться в канцерогенные соединения. Они провоцируют развитие онкологических заболеваний, добавил RT.
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