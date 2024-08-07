Врач Бурякова посоветовала не хранить овощи и фрукты в полиэтиленовых пакетах
Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова посоветовала разделять овощи и фрукты при хранении в холодильнике. Об этом сообщила «ТСН24».
Если такой возможности нет, стоит сочетать продукты по схожим признакам. Например, можно держать кабачки вместе с огурцами, цветную капусту — с брокколи, пояснила врач.
Она также призвала не использовать полиэтиленовые пакеты. В них образуется конденсат, который способствует порче овощей и фруктов.
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