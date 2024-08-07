Врач Бурякова посоветовала не хранить овощи и фрукты в полиэтиленовых пакетах

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова посоветовала разделять овощи и фрукты при хранении в холодильнике. Об этом сообщила «ТСН24».

Если такой возможности нет, стоит сочетать продукты по схожим признакам. Например, можно держать кабачки вместе с огурцами, цветную капусту — с брокколи, пояснила врач.

Она также призвала не использовать полиэтиленовые пакеты. В них образуется конденсат, который способствует порче овощей и фруктов.

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте