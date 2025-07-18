Врач Буриков посоветовал туристам с лишним весом использовать компрессионные чулки в транспорте

Лето — пора отпусков, однако подготовка к ним для людей с индексом массы тела выше 35 требует внимательного подхода. Бариатрический хирург и эксперт сервиса Slimmer Максим Буриков в интервью Life.ru поделился рекомендациями для безопасных и комфортных поездок.

Врач советует перед поездкой пройти медицинский осмотр, включая анализы и измерение давления. Это поможет скорректировать лечение и снизить риски. Важно получить рекомендации по режиму отдыха и физической активности.

При выборе транспорта предпочтение стоит отдавать местам у прохода в самолете и купе или вагону СВ в поезде. Для улучшения кровообращения в дороге нужно регулярно разминаться, а при поездках на автомобиле или автобусе делать остановки каждые один-два часа.

Буриков рекомендует использовать компрессионные чулки и свободную одежду, а также заранее продумать наличие лифта и подходящей кровати в гостинице. В аптечку следует включить необходимые лекарства и средства для поддержки сердца, сосудов и пищеварения.