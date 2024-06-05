Врач Буракова: любое вмешательство в наш организм, в том числе клизмы, имеет свои риски

Врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова рассказала, что любое вмешательство в наш организм, в том числе проведение клизм, имеет свои риски. Людям, у которых обнаружили воспаление в прямой и толстой кишке, ни в коем случае нельзя делать эту процедуру, передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, абсолютными противопоказаниями к выполнению клизм считаются глубокие трещины в области заднего прохода, выпадение прямой кишки и злокачественные новообразования прямой и толстой кишки. Клизмы запрещают делать пациентам с острым аппендицитом и перитонитом.

При этом процедура имеет существенный эффект, если необходимо ввести определенный лекарственный препарат. Концентрация веществ в крови будет значительно выше при клизме, чем при приеме такой же дозы в таблетках или порошках.