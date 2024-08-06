Врач Буланов призвал людей с предрасположенностью к раку избегать долгого нахождения на солнце

Врач, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов в разговоре с изданием РИАМО призвал людей с предрасположенностью к раку избегать долгого нахождения на солнце.

По словам медика, многие онкологические заболевания, в том числе меланома, могут быть заложены генетически.

«Наследственная предрасположенность играет значительную роль. Если у родственников была диагностирована меланома, риск заболевания значительно возрастает», — процитировал сайт kp.ru медика.

Людям с предрасположенностью к раку важно использовать солнцезащитные средства и носить головной убор в жару.

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