Врач Буланов призвал людей с предрасположенностью к раку избегать долгого нахождения на солнце

Врач, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов в разговоре с изданием РИАМО призвал людей с предрасположенностью к раку избегать долгого нахождения на солнце.

По словам медика, многие онкологические заболевания, в том числе меланома, могут быть заложены генетически.

«Наследственная предрасположенность играет значительную роль. Если у родственников была диагностирована меланома, риск заболевания значительно возрастает», — процитировал сайт kp.ru медика.

Людям с предрасположенностью к раку важно использовать солнцезащитные средства и носить головной убор в жару.