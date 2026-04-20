Врач Брыгина объяснила снижение эффективности крема естественным восстановлением кожи

Косметолог и дерматолог Анна Брыгина объяснила «Известиям» , что ощущение «привыкания» кожи к косметике часто связано не с потерей эффективности продукта, а с естественными процессами восстановления.

По словам специалиста, на первом этапе использования косметического средства наблюдаются активные изменения: выравнивание тона кожи, ускорение обновления клеток и стимуляция выработки коллагена. Затем наступает фаза поддержания, когда задача ухода меняется: теперь важно сохранить достигнутый результат.

Специалист пояснила, что средство продолжает работать на клеточном уровне, но видимый эффект уже не так выражен. Это не означает, что косметика перестала действовать, а говорит о том, что кожа достигла баланса и находится в стабильном состоянии.