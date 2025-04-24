Врач Ботиров предупредил о смертельной опасности холеры при обезвоживании

В Подмосковье выявили случай заболевания холерой у 40-летнего туриста, вернувшегося из Индии. Инфекционист Азизбек Ботиров рассказал в беседе с сайтом телеканала « Звезда » об опасности обезвоживания у таких пациентов.

По его словам, слабость, вялость, сухость во рту, жажда и частые дефекации могут привести к быстрому обезвоживанию организма. Специалист подчеркнул важность достаточного употребления воды в жаркую погоду, ведь в противном случае возможен летальный исход.

«Если не пить воду в достаточном количестве, организм быстро истощается», — отметил врач.

Он также напомнил, что по возвращении из теплых стран стоит поменьше контактировать с людьми и внимательно наблюдать за своим состоянием.