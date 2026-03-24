Врач Ботиров предупредил, что аллергическая реакция на пыльцу березы может развиться в любом возрасте

Весна — непростой период для людей, страдающих от аллергии. В это время все вокруг начинает цвести, и пыльца растений становится причиной ухудшения самочувствия аллергиков. Среди наиболее распространенных видов аллергии в этот период — реакция на пыльцу березы. Врач-аллерголог Азизбек Ботиров рассказал URA.RU , как проявляется аллергия на пыльцу березы и как с ней справиться.

По его словам, аллергия возникает, когда иммунитет ошибочно воспринимает пыльцу как опасность. Существует генетическая предрасположенность к аллергии, но она также может появиться в течение жизни под влиянием экологии, образа жизни и чувствительности слизистой оболочки.

«Такая аллергия может появиться внезапно, даже если раньше все было нормально. Организм мог накопить чувствительность, а потом в один сезон ее проявить», — пояснил эксперт.

Основные симптомы аллергии на пыльцу березы включают насморк, чихание, зуд в носу, красные слезящиеся глаза и иногда кашель или одышку. Эти симптомы обычно проявляются в сезон цветения — весной.

Аллергическая реакция на пыльцу березы может развиться в любом возрасте, но чаще всего это происходит в детском и подростковом возрасте, а также у молодых взрослых.

Для того чтобы справиться с аллергией, врач рекомендует следить за своим самочувствием, держать окна закрытыми, особенно в ветреную погоду, и принимать душ после возвращения с улицы. Также полезно использовать дома очиститель воздуха с увлажнением.

Если аллергия уже началась, врач советует использовать таблетки от аллергии, назальный спрей и капли для глаз. Гулять лучше после дождя, избегать ветреной погоды и носить солнцезащитные очки. Маска также помогает уменьшить контакт с пыльцой.