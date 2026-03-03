Врач Борозденко рассказал, что минеральная вода с магнием эффективна при функциональных запорах

Магния цитрат — популярная и легкоусвояемая форма магния, связанная с лимонной кислотой. Этот микроэлемент важен для работы нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Однако его прямое влияние на процесс похудения остается под вопросом, заявил ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко в разговоре с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, магний действует как легкое слабительное средство, но не помогает сжигать жир. Лечебная минеральная вода, богатая магнием, может быть эффективна при функциональных запорах.

Доктор подчеркнул, что у магния нет свойств, расщепляющих жиры. Хотя магний может помочь нормализовать сон и уменьшить уровень стресса, что косвенно способствует похудению, надеяться только на добавки магния не стоит. Кроме того, слишком большие дозы магния могут вызвать диарею и нарушения сна, заключил Борозденко.