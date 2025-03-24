Врач Бородина рассказала об эффективности лечения туберкулеза в современном мире

В рамках недели профилактики инфекционных заболеваний, проходящей с 24 по 30 марта, главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Бородина рассказала жителям региона о ситуации с туберкулезом и мерах профилактики. Об этом написало ИА «Время Н» .

По словам Бородиной, за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в Нижегородской области снизилась в 4,5 раза.

Если в начале 2000-х годов выявляли около 1,5–2 тысяч новых случаев ежегодно, то в 2024 году их число сократилось до 534. Показатель заболеваемости в регионе составляет 17,5 случаев на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже среднего по России. Смертность от туберкулеза также снижается: в 2024 году от этого заболевания умерли 24 человека, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Бородина призвала обращаться к врачу при появлении кашля с мокротой, боли в груди, повышенной температуры или ночной потливости. Современные методы диагностики, такие как компьютерная томография и молекулярно-генетические исследования, позволяют быстро выявить заболевание и определить его форму. Лечение туберкулеза сегодня эффективно, особенно если болезнь обнаружена на ранней стадии.