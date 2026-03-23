Врач Бородина отметила, что боль в груди, кашель с мокротой и ночная потливость могут быть симптомами туберкулеза

Туберкулез остается одной из самых опасных инфекций в мире, ежегодно унося до миллиона жизней. Россия входит в число стран с высоким уровнем заболеваемости, отметила заместитель главного врача Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера Наталья Бородина в беседе с НИА «Нижний Новгород» .

Как отметила доктор, источником инфекции является человек с активной формой, выделяющий микобактерии с мокротой. Риск заражения выше при ослабленном иммунитете и хронических болезнях.

Для выявления болезни используют флюорографию, рентген, анализы крови и мокроты, туберкулиновые пробы. При подтверждении диагноза назначают полный курс терапии и диспансерное наблюдение не менее двух лет. Современные методы позволяют поставить точный

Поводом для визита к специалисту должны стать кашель с мокротой, боль в груди, повышенная температура и ночная потливость. Своевременная диагностика — залог успешного лечения, заключила Бородина.