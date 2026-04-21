Врач Бордан указала на опасность внезапной смерти во сне при критическом ожирении

Доктор медицинских наук, профессор, бариатрический и пластический хирург Наталья Бордан рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о серьезных рисках, связанных с критическим ожирением.

По ее словам, пациенты с массой тела 150 килограммов и более могут столкнуться с таким опасным состоянием, как сонное апноэ. При этом заболевании дыхание останавливается на несколько секунд, что замедляет сердечный ритм.

«Сначала это одна секунда, потом паузы удлиняются до 5–10 секунд», — отметила медик.

В результате человек не высыпается, а насыщение крови кислородом значительно уменьшается. Причиной смерти таких пациентов во сне может стать остановка дыхания.