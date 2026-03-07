Врач Бондаренко сообщила, что обильный снег и морозы могут отсрочить начало сезона аллергии

Аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко сообщила РИА «Новости» , что обильный снег и морозы могут отсрочить начало сезона аллергии. Однако решающим фактором станут погодные условия весной.

По словам специалиста, холодные зимы с сугробами не отменяют сезон аллергии, а лишь отодвигают его. Замедляется прогрев почвы, и растения медленнее выходят из спячки. Ключевым фактором, влияющим на сроки пыления, можно назвать весеннюю температуру, написали«Государственные новости».

Если весна будет холодной и затяжной, то цветение ольхи, орешника и березы может сдвинуться на неделю-две по сравнению со средними многолетними значениями. Резкое потепление ускорит процесс, и тогда цветение нескольких видов аллергенных растений может начаться одновременно — это можно воспринять как «агрессивный» старт сезона.

Также имеет значение количество осадков: при дождливой весне пыльца быстро оседает на землю, и цветение растений проходит легче.